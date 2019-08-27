Сокращенных ради указа Путина библиотекарей из Заринска вернут на работу

По ее словам, суд принял решение восстановить двух библиотекарей на их рабочих местах поскольку нарушена процедура сокращения штата.
Также она добавляет, что само решение о сокращении оспорить нельзя, хотя истинная причина — «ни снижение объёмов работ, ни внедрение новых технологий, а пресловутая „оптимизация“ с целью выполнения показателя по зарплате».
«Спрашиваю главу, а почему бы не провести нормирование труда, определить оптимальную численность работников и увеличить фонд оплаты труда? А зачем, я и так знаю, что их там много. А если через год зарплату нужно будет ещё повысить? Ещё сократим. Восстановить работников — пол дела. Как убедить пересмотреть потребительское, неуважительное отношение к работникам культуры? Как убедить, что рекомендации краевого уровня, не прихоть, а выверенная, обдуманная, взвешенная внутренняя политика?», — пишет Зорина.
В апреле сотрудники библиотеки подписались под уведомлением: «В связи с необходимостью оптимизации расходов бюджета муниципального образования Заринска, принято решение об оптимизации штатных единиц МБУК „Центральной библиотечной сети“. С 28 марта вносится изменение в штатное расписание …».
Председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова сообщила коллективу, что оптимизация связана с выполнением майских указов президента.
Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно.
«Город-то дотационный. Таких денег нет. Вот мы и вынуждены сокращать, чтобы поднимать зарплату», — поясняла представитель мэрии сокращенным.