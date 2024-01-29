Сокровище на миллион: женщина нашла на пляже рвоту кашалота

В Новой Зеландии женщина нашла на пляже сгусток амбры, который стоит более миллиона рублей. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Женщина рассказала, что нашла рвоту кашалота, когда гуляла с собакой по пляжу.

Первым ценный продукт заметил ее пес: его привлек сильный запах, который испускает амбра.

При этом женщина никогда не видела амбру, но ее знакомый находил похожий сгусток, поэтому она прихватила находку с собой.

Справка

Амбра — ценное вещество. Оно вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой. Обычно подобные сгустки продают очень дорого. Стоимость может достигнуть 40 тыс. долларов (около 3,5 миллиона рублей) за один кг.

Ранее сообщалось, что попугаев пришлось отправить на перевоспитание к другим птицам, потому что те полюбили материться.

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