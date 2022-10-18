Солнечный круг. Каким мог быть город-сад в Барнауле и что от него осталось

«Сибирские Афины», «уютный уголок Петербурга», «самый культурный город Сибири», «мегаполис Сибири», «столица мира» — все это про Барнаул. Столица Алтайского края могла носить еще одно название — «город-сад». Почему с этим не сложилось, и где сейчас расположен кусочек этой утопии — в материале altapress.ru.

Откуда взялась концепция

В марте 1914 года в газете «Жизнь Алтая» появилась публикация «Города будущего. Города-сады». Автор — некий А. П. — пропагандировал в ней идеи англичанина Эбенизера Говарда, который предлагал принципиально новые схемы градостроительства. А уже в 1915-м в Барнауле появился филиал петербургского «Русское общество городов-садов» во главе с архитектором Алексеем Ларионовым.

Концепция города-сада состояла в следующем. Центром была площадь с большим парком и основными общественными зданиями — городской думой, больницей, театрами, музеями. Вокруг парка располагались торговые ряды и бульвар для прогулок. От парка отходили концентрически расположенные улицы, соединенные шестью радиусами-проспектами. Площадь напоминала солнце, а бульвары — лучи.

План города-сада в северной части Барнаула. Архитектурный проект 1917 — 1918 годов. wikimedia.org.

Жилые кварталы в концепции города-сада должны были быть невысокими — не более двух этажей, в каждом из которых должна была жить одна семья. 80% площади должно было находиться под садом, огородом, цветником, хвойными насаждениями.

По плану земельный участок нельзя было обносить забором и использовать в качестве огорода целиком. Скот и птицу разрешалось держать только в закрытых помещениях. Каждый дом должен был иметь свою индивидуальность. Общественный транспорт предполагалось пустить только по бульварам, а кольцевые улицы от него освободить.

Почему идею не довели до конца

Пожар в мае 1917 года подстегнул реализацию планов, поскольку пострадавшим было необходимо жилье. В сентябре 1917 года архитектор И. Ф. Носович разработал план Сада-города на 1,3 тыс. участков в северо-восточной части города. 14 декабря 1917 года Барнаульская городская Дума утвердила проект. Идея была так популярна, что участки распределяли жребием. А в середине 1918 года разработали аналогичный проект застройки западной части Барнаула в районе реки Пивоварки и бора.

Барнаул после пожара 1917 года. СС0

К середине 1920-х годов барнаульский Сад-город был застроен и заселен. Но результат оказался далек от замысла. Застройка шла хаотично, без соблюдения проектных требований, нередок случался самозахват участков. Работы велись «лихорадочно быстро», большинство строило едва пригодные для житья хибары. Так появились районы Нахаловка, Копай-город и поселок Кирпичного сарая (эти названия фигурировали в документах).

Центр Сада-города расположился в пределах современной площади Текстильщиков и Октября — в микрорайоне «Жилплощадка». Интересно, что 60 участков получило общество мусульман, в том числе под национальную школу и мечеть. Сегодня на этом месте проходит улица Татарская.

Городские власти отказались финансировать новое градостроительство. В итоге удалось наметить лишь контуры улиц, которые просуществовали около десяти лет.

Что теперь находится на месте Сада-города

В середине 1930-х годов проектируемый центр сместился в сторону площади Текстильщиков. Первые три луча бульваров пересекались с Московским проспектом (пр. Ленина).

По одному из вариантов планировалось разместить город-сад на месте нынешней площади Сахарова. Еще одна площадка, восточная, должна была расположиться в районе Овчинно-меховой фабрики.

Площадь Сахарова. 1971 год. Александр Антошкин

После установления советской власти концепция города-сада уступила место идее соцгорода, который вырос вокруг Меланжевого комбината. Если внимательно присмотреться на карте к площади Октября, можно увидеть, что пять из шести «лучей» она все-таки имеет: проспекты Ленина (в обе стороны), Калинина, Строителей и улица Советская. Но пятиконечная звезда — это уже не город-сад, а символ СССР.