Погуглить-погулять. Топ-10 популярных в интернете достопримечательностей Алтайского края

Аналитики «Яндекса» составили рейтинг достопримечательностей, слава которых выходит за пределы городов, где они находятся. Оказалось, что в нашем регионе больше всего таких объектов — в Барнауле. Altapress.ru расскажет, чем они так могли заинтересовать интернет-пользователей. Возможно, вам захочется посмотреть на них по-новому.

Для рейтинга исследователи отобрали достопримечательности, которые соответствуют всего лишь двум критериям. Первый — у объекта есть страница в Википедии. Второй — пользователи из других городов задали про него не менее 500 запросов с сентября 2020-го по август 2021 года.

1. Денисова пещера

Единственный объект в этом рейтинге, который находится не в Барнауле, а в Солонешенском районе. Причем, пещера более знаменита, чем столица Алтайского края. Она вызывает трепет у каждого археолога. И не зря.

Денисова пещера. altairegion22.ru

В 2008 году здесь нашли останки ранее неизвестного человеческого вида — Homo sapiens altaiensis или денисовца. Но на этом интересные открытия не заканчиваются: каждый летний сезон исследователи обнаруживают новые останки людей и орудия труда.

В будущем вокруг пещеры построят целый комплекс туристических объектов. Это, например, гостиницы, летний кинотеатр и палеопарк. В последнем воссоздадут животный и растительный мир времен денисовца.

Фрагмент фаланги мизинца , найденный в Денисовой пещере в 2008 году. опубликовано на polit.ru Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера». Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд «Денисова пещера».

Сейчас остановиться у достопримечательности можно, например, на турбазе «Шинок» в поселке Тог-Алтай. Снять домик с душем и туалетом на четырех человек можно за 5 тыс. рублей за ночь.

Помимо пещеры в окрестностях можно пройти к каскаду водопадов на реке Шинок и увидеть 72-метрового Жирафа.

2. Алтайский музыкальный театр

Этот театр появился благодаря группе артистов, которые в середине прошлого века в Горно-Алтайске объединились в ансамбль оперетты. Он с большим успехом гастролировал по городам. В июле 1964 года труппа переехала в Барнаул.

Музыкальный театр vk.com/muzkom22

По старой памяти горожане зовут объект театром музыкальной комедии, хоть он и сменил название в 2018 году. Сотрудники объяснили это тем, что коллектив еще в конце прошлого века вышел за рамки одного жанра.

Более 500 рекордных раз на сцене показали спектакль «Голубая дама» по повести Марка Юдалевича. Она основана на городской легенде о призраке девушки, замурованной в здании, где сейчас работает барнаульская администрация.

«Ползунов» в театре музкомедии. muzkom22.ru Спектакль «Голубая дама» vk.com/event19307198 Спектакль «Ползунов» в музыкальном театре vk.com/muzkom22

Посмотреть работу уже не получится, зато в репертуаре театра есть другой мюзикл с местным колоритом — «Ползунов». Увидеть его можно в сентябре.

3. Нагорный парк

Еще один объект, неразрывно связанный с мистикой. Он находится на территории бывшего кладбища, которое стерли с лица земли в 1930-е годы. Место мертвых «заняли» живые: здесь устроили парк культуры и отдыха, а после — ВДНХ.

Нагорный парк. Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири» Лестница в Нагорном парке в Барнауле. Родочинская Евгения.

Не так давно парк реконструировали, восстановили храм Иоанна Предтечи и создали мемориальный участок, где собрали уцелевшие памятники. В том числе и надгробие популярного до революции публициста Николая Ядринцева. Он отравился из-за несчастной любви в Барнауле, куда приехал по работе.

4. Дом под шпилем

Визитную карточку Барнаула возвели в 1956 году по проекту московского архитектора Якова Додицы. Здание — яркий образец сталинского неоклассицизма.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем Анна Зайкова

В течение нескольких десятков лет после постройки это был лучший и крупнейший гастроном в городе. Он работал до 23 часов и предлагал настолько большой выбор продуктов, насколько это было возможно.

46 метров — высота дома и башни с флюгером.

5. Горная аптека

Первое кирпичное здание в Барнауле. Его построили в 1793—1794 годах. Здесь располагались склад, холодный погреб, учебный класс, лаборатория, квартира провизора и торговый зал. Вплоть до 1942 года комнаты занимали различные медицинские организации — от аптечной базы до фармацевтической фабрики.

Ресторан в «Горной аптеке» Анна Зайкова Интерьер ресторана «Горная аптека». www.admagazine.ru «Горная аптека»: история успеха. архив компании «Горная аптека»

Сегодня это — музей аптекарского дела, где посетители попадают в XIX век. Гости сами могут изготовить лекарственные препараты по старинным технологиям из экстрактов алтайских трав меда и других природных компонентов. А в ресторане, который находится в этом же здании, подают блюда сибирской кухни.

6. Молодежный театр Алтая

Первый театральный сезон начался в 1958 году со спектакля «Именем революции» по забытой сегодня пьесе Михаила Шатрова. Произошло это в Доме культуры меланжевого комбината. Его построили в конце 1930-х годов в стиле сталинского классицизма.

Спектакль «Месье Ибрагим и цветы Корана» в МТА. Анна Зайкова. В Молодежном театре Алтая представили спектакль «Мария Стюарт» Дмитрий Лямзин В Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Крахмальная , 92» по книге Януша Корчака Анна Зайкова

10 лет художественным руководителем театра был народный артист России Валерий Золотухин, чье имя учреждение сейчас и носит.

В сентябре здесь можно посмотреть «Сказку о царе Салтане», спектакль-притчу «Мсье Ибрагим и цветы Корана», мюзикл «Фауст» и несколько других постановок.

7. Театр драмы имени Шукшина

И последний театр в этом рейтинге — первый в Барнауле. В 2021 году он отмечал свое столетие. Здание, у которого сегодня фотографируются выпускники и молодожены, построили в 1972 году по типовому проекту.

В алтайском театре драмы показали отреставрированную сцену Анна Зайкова В театре драмы поставили спектакль «Как я простил прапорщика Кувшинова» Анна Зайкова Спектакль «Время женщин» в театре драмы. altdrama.ru.

Первый театральный сезон начался с героической драмы «Трильби». Спустя век, героиню романа Джорджа Дюморье снова можно увидеть на сцене. Билеты на сентябрьский показ уже в продаже.

Цифра

5 часов шел самый длинный спектакль в театре — «Отелло».

8. Парк «Изумрудный»

Еще одно любимое место отдыха горожан, появившееся на месте старого кладбища.

В 1918 году здесь, как и в будущем Нагорном парке, расстреливали врагов революции и советской власти. В 1930-х территорию передали Меланжевому комбинату.

В 1950-х годах храм на территории парка превратили в планетарий. Сегодня объект для богослужений вернул свой статус.

Примерно в те же годы для горожан вырыли большой пруд. В этом году началась его реконструкция. Скоро здесь снова можно будет прокатиться на катамаране или лодке. А пока стоит отправиться на ретро-дискотеку или занятия йогой.

9. Демидовский столп

Самый старый монумент в городе. Его возвели в честь 100-летия горного дела на Алтае.

Сегодня столп мог быть выше на три метра. Его прообразом был Румянцевский обелиск, установленный на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Но архитектор Яков Попов переработал изначальный проект.

Демидовская площадь. Анна Зайкова Демидовская площадь. Анна Зайкова Демидовская площадь. Анна Зайкова Демидовская площадь с обелиском в честь 100-летия горного дела на Алтае retro. moi-barnaul.ru Демидовская площадь , 1950 год. transphoto.ru

В 1918 году из обелиска решили сделать памятник погибшим за революцию. После Гражданской войны с него сняли мемориальные доски и на камне пытались высечь имена бойцов, а также надпись: «Слава героям, павшим за правое дело, за коммунизм».

Памятником «К столетию горного производства» столп снова стал в конце 40-х годов прошлого века, когда на монумент установили новые доски.

10. Покровский собор

Кафедральный собор построили в 1904 году на месте церкви, в которой оказалось недостаточно места для прихожан. Проект выдержан в модном тогда византийском стиле.

Храм продолжал службы до начала антирелигиозной кампании. В итоге активисты снесли колокольню, сбросили кресты, а многих священников расстреляли. До Великой Отечественной войны здание использовали как складское помещение.

В 1943 году в соборе вновь стали вести службы. Вплоть до перестройки это был один из немногих работающих храмов.

Что еще узнали исследователи

Аналитики вывели главные категории объектов по количеству запросов. Лидируют археологические памятники (61%). За ними — театры (16%), парки и сады (11%).

Если с нашими достопримечательностями все понятно, то результаты соседней Республики Алтай удивляют. Чаще всего искали информацию об урочище Калбак-Таш, Ининском мосте и Горно-Алтайском ботаническом саде.

Статистика показала, что главной российской достопримечательностью у интернет-пользователей стал Государственный Эрмитаж. За ним следуют Московский Кремль, Большой Петергофский дворец, Мамаев курган и Большой Екатерининский дворец. Краевой лидер — Денисова пещера — заняла в общем рейтинге 238 место (из 2295).