Солнце продолжает греть. Какая погода в Алтайском крае будет 19 октября

Ночью температура удержится в пределах от -1 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
Синоптики рассказали, насколько теплым будет сегодняшний день.
Ночью температура удержится в пределах от -1 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
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