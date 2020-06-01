Соловьев призвал главу Роскосмоса не торопиться с ответом Маску «за батут»

Телеведущий Владимир Соловьев в своем микроблоге призвал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина не торопиться с ответом на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.

«Маск подколол Рогозина. Чем ответит „Роскосмос“? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», — считает Соловьев.

Однако представитель Роскосмоса — глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко — уже ответил Маску сообщением, что госкорпорация в 2020 году намерена испытать две ракеты. Какие — не уточнил. Также Россия намерена продолжить лунную программу.

На днях компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon. Ранее американские астронавты летали на Международную космическую станцию (МКС) только на российских кораблях «Союз», пишет ura.ru.

Однако после введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США пользоваться для полетов на МКС батутом.