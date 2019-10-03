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Жизнь

Соловьев в радиоэфире назвал слушателя «мразью»

Радио- и телеведущий Владимир Соловьев оскорбил слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM». Поводом послужила критика радиослушателя в адрес Соловьева — он назвал телеведущего «лакеем».

Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.
Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — сказал Соловьев «Хасанову из Татарстана».

Телеведущий заявил, что отдаст номер его телефона на проверку, и обосновал это тем, что таких, как «Хасанов», надо проверять, «а потом они в ИГИЛ (запрещенная в России организация) всплывают». При этом комментарий слушателя Соловьев зачитал с характерным акцентом, пишет ura.ru.

Ранее ряд СМИ обсуждали информацию о том, что песня Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов, может быть посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.

В последнее время ведущий государственного канала все чаще впадает в истерику во время программ. Это стало обычным делом для «интервьюера Путина» (Соловьев делал большое интервью с президентом в 2015 году). Также российский лидер наградил Соловьева в 2013 году орденом Почета.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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