Соловьев высказался о смерти молодого политика и экономиста

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева, который был частым гостем его шоу.

Несмотря на разные политические взгляды Соловьев с Исаевым хорошо общались, заметил телеведущий.

«У нас с Никитой взгляды отличались, но мы общались и общались со взаимной симпатией. Когда умирает 41-летний умный, талантливый, успешный человек, это всегда печально», — высказался Соловьев.

Он отметил, что новость о смерти политика является очень печальной и неожиданной для всех. По словам телеведущего, Исаев никогда не жаловался ему на здоровье, пишет ura.ru.

В ночь с 15 на 16 ноября в поезде Москва — Тамбов скончался Никита Исаев. На странице Исаева в Facebook последняя публикация сделана вечером 15 ноября. Политик разместил фотографию из поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца.

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту смерти политика, пишет агентство Nation News.

Исаев был лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.