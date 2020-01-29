Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну

Российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержал слез, когда рассказывал о своем визите на Пискаревское мемориальное кладбище, на котором похоронены сотни тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гости программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» обсуждали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны. Такие слова он произнес в ходе визита в Польшу.

Соловьев рассказал, что будучи школьником он посетил Пискаревское кладбище и это произвело на него сильнейшее впечатление.

«Полмиллиона человек в братских могилах. И это все предать? Ради любых сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» — говорил Соловьев не сдерживая слез.

Он отметил, что российские образовательные учреждения должны задуматься над посещением детьми этого кладбища.

«Я считаю, что каждый наш ребенок за государственный счет должен приехать и пройтись, и просто увидеть Пискаревское кладбище», — подчеркнул журналист.

Такую поездку Соловьев назвал «прививкой на всю жизнь», особенно для школьника.