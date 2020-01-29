Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну

Гости программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» обсуждали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны. Такие слова он произнес в ходе визита в Польшу.
Соловьев рассказал, что будучи школьником он посетил Пискаревское кладбище и это произвело на него сильнейшее впечатление.
«Полмиллиона человек в братских могилах. И это все предать? Ради любых сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» — говорил Соловьев не сдерживая слез.
Он отметил, что российские образовательные учреждения должны задуматься над посещением детьми этого кладбища.
«Я считаю, что каждый наш ребенок за государственный счет должен приехать и пройтись, и просто увидеть Пискаревское кладбище», — подчеркнул журналист.
Такую поездку Соловьев назвал «прививкой на всю жизнь», особенно для школьника.