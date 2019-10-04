Соловьев заявил о травле в свой адрес из-за оскорбления слушателя

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире «Вести FM». По его мнению, гражданам не стоило отождествлять себя с автором сообщения, которого он назвал «мразью», пишет Газета.ru.

Накануне Соловьев в эфире радиостанции оскорбил слушателя из Татарстана, в соцсетях назвавшего его «лакеем» и «путиноидом». «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!» — сказал Соловьев «Хасанову из Татарстана»

На это отреагировала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, говорить в прямом эфире резкие фразы в адрес человека, который не может на них ответить, — «не совсем честно».

Реакция Соловьева возмутила жителей республики. В соцсетях и в популярных в республике Telegram-каналах призвали телеведущего ответить за свои слова. По данным KazanFirst, житель Татарстана обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении Соловьева, оскорбившего его земляка.

В отношении радиоведущего просят открыть дело по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сам Соловьев связал реакцию жителей Татарстана на его слова с «осенним обострением».

«Во-первых, осень, — заключил Соловьев. — Я смотрю, что несколько дней идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний. А успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки».

Журналист подчеркнул, что позволил себе резкое высказывание, поскольку письма слушателя якобы содержали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, а также «разнообразные призывы, в том числе и антисемитские».