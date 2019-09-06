Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Соловьев жестко раскритиковал фильм Дудя о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в бесланской школе в 2004 году и о жизни заложников после этого события. В эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» он сказал, что Дудь обвинил в трагедии российское руководство.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

По мнению Соловьева, в работе журналиста нет никакого понимания о том, что, как и почему произошло на самом деле.

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».

Он также возмутился, что Дудя активно пиарят и продвигают. «Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает?» — сказал Соловьев.

Юрий Дудь 2 сентября опубликовал на своем YouTube-канале фильм «Беслан. Помни», посвященный 15-летней годовщине трагедии в бесланской школе. В документальной ленте идет речь о людях, которые пережили террористическую атаку и продолжают жить нормальной жизнью.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость