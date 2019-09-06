Соловьев жестко раскритиковал фильм Дудя о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналиста Юрия Дудя за документальный фильм о теракте в бесланской школе в 2004 году и о жизни заложников после этого события. В эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» он сказал, что Дудь обвинил в трагедии российское руководство.

По мнению Соловьева, в работе журналиста нет никакого понимания о том, что, как и почему произошло на самом деле.

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».

Он также возмутился, что Дудя активно пиарят и продвигают. «Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает?» — сказал Соловьев.

Юрий Дудь 2 сентября опубликовал на своем YouTube-канале фильм «Беслан. Помни», посвященный 15-летней годовщине трагедии в бесланской школе. В документальной ленте идет речь о людях, которые пережили террористическую атаку и продолжают жить нормальной жизнью.