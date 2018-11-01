Призраки и черепа: составлен рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Forbes составил рейтинг мест во Вселенной, вид которых пугает людей.

Привидения и «Череп»

Лидером стала Темная туманность SH2−136, удаленная от Земли на 1200 световых лет. В результате сложных процессов звездообразования появились космические пылевые облака. Слабо подсвечиваемые звездами, они напоминают людям привидения. Sh2−136 чаще всего называют туманностью «Призрак».

Второе место занимает туманность «Рука Бога», которая подпитывается ветром пульсара (небесное тело, которое испускает радиоволны в виде импульсов).

Третья позиция принадлежит NGC 246 — планетарной туманности «Череп» в созвездии Кита, пишет РИА Новости.

В ТОП-10 также попали облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность «Голова призрака», скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, холм «Лицо на Марсе» в Кидонии, околоземный астероид 2015 TB-145, туманность «Око Саурона», а также группа трех галактик «Птица».

Ранее сообщалось, что получены загадочные радиосигналы из космоса, идущие на Землю «всплесками».