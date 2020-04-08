Состояние «тяжелой» пациентки с коронавирусом в Алтайском крае улучшается

Медики замечают улучшение в состоянии «тяжелой» пациентки с коронавирусом. Об этом сказала заместитель главного врача по лечебной части горбольницы № 5 Оксана Артюшенко.

Она отметила, что женщина находится на ИВЛ, но врачи не исключают в ближайшее время улучшение ее состояния.

Еще один пациент получает кислородотерапию, остальные переносят заболевание в легкой форме и получают симптоматическую терапию.

«В больнице медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают 36 человек. Врачи-инфекционисты работают в суточном режиме, реаниматологи — по 6 часов. Весь задействованный персонал проживает на базе санатория Обь», — говорит Артюшенко.

Также она добавила, что особое внимание уделяют безопасности сотрудников. Они проходят еженедельное тестирование на коронавирус, каждые 4 часа производится замена средств индивидуальной защиты.

По последней информации оперштаба 8 апреля, к числу заболевших коронавирусом в крае добавилось шесть человек. В пяти новых случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай — у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших — 6-летний ребёнок.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек.

Пока к выписке в больнице никого не готовят. Оксана Артюшенко уточнила, что выздоровевшими считаются те, у кого получены два отрицательных результата на коронавирус.