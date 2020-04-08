Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля 6°C
Коронавирус

Состояние «тяжелой» пациентки с коронавирусом в Алтайском крае улучшается

Медики замечают улучшение в состоянии «тяжелой» пациентки с коронавирусом. Об этом сказала заместитель главного врача по лечебной части горбольницы № 5 Оксана Артюшенко.

Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

Она отметила, что женщина находится на ИВЛ, но врачи не исключают в ближайшее время улучшение ее состояния.

Еще один пациент получает кислородотерапию, остальные переносят заболевание в легкой форме и получают симптоматическую терапию.

«В больнице медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают 36 человек. Врачи-инфекционисты работают в суточном режиме, реаниматологи — по 6 часов. Весь задействованный персонал проживает на базе санатория Обь», — говорит Артюшенко.

Также она добавила, что особое внимание уделяют безопасности сотрудников. Они проходят еженедельное тестирование на коронавирус, каждые 4 часа производится замена средств индивидуальной защиты.

По последней информации оперштаба 8 апреля, к числу заболевших коронавирусом в крае добавилось шесть человек. В пяти новых случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай — у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших — 6-летний ребёнок.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек.

Пока к выписке в больнице никого не готовят. Оксана Артюшенко уточнила, что выздоровевшими считаются те, у кого получены два отрицательных результата на коронавирус.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость