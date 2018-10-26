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Сотни барнаульцев пришли посмотреть запуск обновленного фонтана с подсветкой

В Барнауле 25 октября провели первый пробный запуск светодинамичного фонтана на площади Мира, пишет официальный сайт города.

Запуск фонтана в Барнауле.
Запуск фонтана в Барнауле.
barnaul.org

В администрации отмечают, что работы по реконструкции фонтана выполнили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сначала к единой геометрической форме привели чаши фонтана: на 15 см нарастили борта, произвели их стяжку, выполнили армирование дна, проложили отводящий и подводящий водопровод, заменили облицовку, установили световое оформление.

Посмотреть на запуск фонтана на главной площади Ленинского района пришли сотни жителей. Они сделали много фотографий.

Запуск фонтана в Барнауле.
Запуск фонтана в Барнауле.
barnaul.org

Теперь специалисты будут готовить фонтан к консервации на зиму. Напомним, стоимость выполнения всех видов работ на площади Мира превысила 14 млн рублей. Самой затратной частью проекта была реконструкция фонтана — 5,6 млн рублей.

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