Сотни барнаульцев пришли посмотреть запуск обновленного фонтана с подсветкой

В администрации отмечают, что работы по реконструкции фонтана выполнили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сначала к единой геометрической форме привели чаши фонтана: на 15 см нарастили борта, произвели их стяжку, выполнили армирование дна, проложили отводящий и подводящий водопровод, заменили облицовку, установили световое оформление.
Посмотреть на запуск фонтана на главной площади Ленинского района пришли сотни жителей. Они сделали много фотографий.
Теперь специалисты будут готовить фонтан к консервации на зиму. Напомним, стоимость выполнения всех видов работ на площади Мира превысила 14 млн рублей. Самой затратной частью проекта была реконструкция фонтана — 5,6 млн рублей.