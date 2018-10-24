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В Барнауле завершают благоустройство сквера Кири Баева

В Барнауле завершают благоустраивать сквер Кири Баева. Он находится на площади Текстильщиков в районе пересечения улицы Пионеров и проспекта Калинина, пишет официальный сайт города.

Благоустройство сквера Кири Баева.
Благоустройство сквера Кири Баева.
barnaul.org

Подрядная организация ООО «Стройком» проводит работы уже полтора месяца. За это время демонтировали старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и фонтан, пришедший в негодность. В сквере отремонтировали тротуар, высадили 35 молодых деревьев и 378 кустарников. Также посеяли газон, возвели малые архитектурные формы.

Специалистам предстоит уложить около 200 квадратных метров тротуарной плитки, завершить монтаж освещения. Кроме того, установят паковочные столбики, ограждение, скамьи и урны.

По контракту работы должны завершить не позднее 30 ноября, но подрядная организация планирует полностью благоустроить сквер раньше.

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