В Барнауле завершают благоустройство сквера Кири Баева

В Барнауле завершают благоустраивать сквер Кири Баева. Он находится на площади Текстильщиков в районе пересечения улицы Пионеров и проспекта Калинина, пишет официальный сайт города.

Подрядная организация ООО «Стройком» проводит работы уже полтора месяца. За это время демонтировали старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и фонтан, пришедший в негодность. В сквере отремонтировали тротуар, высадили 35 молодых деревьев и 378 кустарников. Также посеяли газон, возвели малые архитектурные формы.

Специалистам предстоит уложить около 200 квадратных метров тротуарной плитки, завершить монтаж освещения. Кроме того, установят паковочные столбики, ограждение, скамьи и урны.

По контракту работы должны завершить не позднее 30 ноября, но подрядная организация планирует полностью благоустроить сквер раньше.