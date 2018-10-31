Сотрудник МВД США смотрел на работе порно и заразил сеть министерства вирусом

Вирусы обнаружили при проверке локальной сети. Также выяснилось, что один из сотрудников на рабочем компьютере смотрел порносайты. Судя по истории посещений, мужчина изучил более 9 тыс. пикантных страниц, причем большинство из них находились в российском сегменте интернета.
Служебное расследование установило, что сотрудник загружал множество порно изображений на флешку и мобильный телефон, куда также проникли вирусы.
Любителя порно уволили. Теперь руководство планирует усилить контроль за использованием интернета в рабочее время.