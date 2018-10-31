Сотрудник МВД США смотрел на работе порно и заразил сеть министерства вирусом

Сотрудник подведомственной МВД США службы смотрел на рабочем месте порно и заразил сеть министерства вирусом, пишет газета The Washington Post со ссылкой на доклад надзорного ведомства.

Вирусы обнаружили при проверке локальной сети. Также выяснилось, что один из сотрудников на рабочем компьютере смотрел порносайты. Судя по истории посещений, мужчина изучил более 9 тыс. пикантных страниц, причем большинство из них находились в российском сегменте интернета.

Служебное расследование установило, что сотрудник загружал множество порно изображений на флешку и мобильный телефон, куда также проникли вирусы.

Любителя порно уволили. Теперь руководство планирует усилить контроль за использованием интернета в рабочее время.