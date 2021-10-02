Сотрудников прокуратуры в Сибири лишили премии из-за носков

Сотрудников прокуратуры Красноярского края лишили премии за ношение белых носков, полуботинок и «самозавязывающегося галстука», пишет Тайга.инфо.

Человек в деловом костюме уходит.

Основанием для служебной проверки стало то, что их внешний вид не соответствовал «статусу государственного служащего».

По результатам проверки выяснилось, что один из сотрудников пришел в Красноярский краевой суд в «туфлях-полуботинках и самозавязывающемся галстук», хотя должен был надеть «полуботинки черного цвета и галстук типа „регат“».

Другой работник ведомства на совещании по итогам работы «допустил ношение носков белого цвета с форменным обмундированием».

В итоге проверяющие пришли к выводу, что сотрудники не придерживались «делового стиля одежды, соответствующему статусу государственного служащего». Провинившихся лишили премии за третий квартал в полном объеме.

Пресс-служба ведомства заявила, что не будет комментировать этот приказ.

Ранее в алтайской прокуратуре прифотошопили сотрудников на фото с ветераном и объяснили это техническим недороазумением.