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10 декабря
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Жизнь

Сотрудникам сибирской ФСИН предложили духовностью спасаться от коррупции

В Новосибирске протоиерей Олег Просенков провел встречу с сотрудниками региональной ФСИН, сообщает местная митрополия.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Отец Олег поговорил с сотрудниками ведомства на тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции».

«Привел актуальные примеры современных нарушений антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию Церкви по отношению к коррупционным правонарушениям», — рассказали в митрополии.

Кроме того, батюшка разъяснил способы борьбы с влиянием идеологических организаций, а также пути улучшения духовного состояния и морального облика.

По окончании встречи пожелал всем сотрудникам духовных и телесных сил.

Ранее в Амурской области на въезде в село РПЦ и чиновники несмотря на запрет провели массовое мероприятие, которое прошло мимо полиции.

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