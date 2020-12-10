Сотрудникам сибирской ФСИН предложили духовностью спасаться от коррупции

Отец Олег поговорил с сотрудниками ведомства на тему «Духовность и нравственный контроль как противодействие коррупции».
«Привел актуальные примеры современных нарушений антикоррупционного законодательства в различных органах власти, а также раскрыл позицию Церкви по отношению к коррупционным правонарушениям», — рассказали в митрополии.
Кроме того, батюшка разъяснил способы борьбы с влиянием идеологических организаций, а также пути улучшения духовного состояния и морального облика.
По окончании встречи пожелал всем сотрудникам духовных и телесных сил.
Ранее в Амурской области на въезде в село РПЦ и чиновники несмотря на запрет провели массовое мероприятие, которое прошло мимо полиции.