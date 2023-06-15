15 июня
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Жизнь

Сотрудники барнаульского водоканала сдали кровь в преддверии Всемирного дня донора

Специалисты предприятия уже много лет сдают кровь, и с каждым годом число сотрудников, желающих принять участие в акции, увеличивается. В 2023 году донорами стали как работники производства, так и активисты молодежного совета водоканала.

Сотрудники барнаульского водоканала сдали кровь в преддверии Всемирного дня донора.
Сотрудники барнаульского водоканала сдали кровь в преддверии Всемирного дня донора.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Чувствую свое участие в спасении чьей-то жизни, жалею, что не делал этого чаще. Корпоративная донорская акция — это прекрасная возможность помощи другим людям и сплочения нашего коллектива, ведь ничто так не сближает в рабочей команде, как благородное, нужное и весьма значимое дело, — отметил Сергей Колегов, ведущий инженер отдела по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул».

Традиционная акция по сдаче крови сотрудниками «Росводоканал Барнаул» завершила месячник добрых дел предприятия. Мероприятие прошло в рамках единого корпоративного движения «Росводоканал Добро».

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