Сотрудники ДПС на Алтае спасли замерзших щенят и пристроили их в добрые руки

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае стали героями трогательной истории спасения. Они не прошли мимо замерзавших на обочине щенят.

Во время патрулирования в Зудилово 22 января экипаж лейтенанты полиции ГИБДД по Первомайскому району Сергей Кобылинский и Николай Михайлов наткнулись на щенка. Он выбежал перед автомобилем.

Полицейские остановились на обочине и нашли картонную коробку, из которой доносилось жалобное поскуливание.

Сотрудники приютили пятерых щенят в патрульном автомобиле и накормили их. Лейтенанты бросили клич в соцсети с просьбой помочь найти добрые руки для малышей.

«Жители города Новоалтайска и Первомайского района без промедления отозвались на призыв о помощи и уже к концу рабочей смены инспекторов ГИБДД, все четвероногие малыши смогли обрести новых хозяев», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Госавтоинспекция призывает всех ответственно относиться ко всем, кого приручили, не предавать и уметь сострадать братьям нашим меньшим.

А ранее алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части.