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Жизнь

Сотрудники ДПС на Алтае спасли замерзших щенят и пристроили их в добрые руки

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае стали героями трогательной истории спасения. Они не прошли мимо замерзавших на обочине щенят.

Инспекторы помогли найти дом обреченным на гибель щенкам.
Инспекторы помогли найти дом обреченным на гибель щенкам.
МВД по Алтайскому краю

Во время патрулирования в Зудилово 22 января экипаж лейтенанты полиции ГИБДД по Первомайскому району Сергей Кобылинский и Николай Михайлов наткнулись на щенка. Он выбежал перед автомобилем.

Полицейские остановились на обочине и нашли картонную коробку, из которой доносилось жалобное поскуливание.

Сотрудники приютили пятерых щенят в патрульном автомобиле и накормили их. Лейтенанты бросили клич в соцсети с просьбой помочь найти добрые руки для малышей.

«Жители города Новоалтайска и Первомайского района без промедления отозвались на призыв о помощи и уже к концу рабочей смены инспекторов ГИБДД, все четвероногие малыши смогли обрести новых хозяев», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Госавтоинспекция призывает всех ответственно относиться ко всем, кого приручили, не предавать и уметь сострадать братьям нашим меньшим.

А ранее алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части.

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