Сотрудников ФСБ в Красноярске приняли за грабителей и опрыскали из баллончика

Струю из газового баллончика в глаза получили сотрудники ФСБ в Красноярске во время задержания местного жителя Артема Загребельного, сообщает « Медиазона ».

Инцидент произошел в одной из красноярских многоэтажек. Загребельный стоял у лифта, когда сотрудники ФСБ попытались его задержать.

Мужчина отметил, что не распознал в нападавших сотрудников спецслужб, которые были в гражданской одежде, и решил, что это ограбление. Поэтому достал баллончик с перцовкой.

«Я ему говорю: „Слышь, ты вообще кто?“, а он говорит: „Я из ФСБ!“. Я перестал сопротивляться и крикнул что-то типа „Нельзя было сразу сказать“. Тут в подъезд влетел СОБР, наставили на меня пистолеты, надели наручники», — рассказал изданию Загребельный.

Теперь его обвиняют в нападении на представителей власти. Сам Загребельный настаивает на своей невиновности, поскольку сотрудники ФСБ не показали удостоверения и даже не представились.

Спецслужба заподозрила мужчину в связях с украинским пранкером Евгением Волновым, который в России объявлен в розыск. Впрочем, красноярец заявляет, что никак с ним не связан.

Напомним, Вольнов распространял фейковую информацию о погибших после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и призывал к террору против граждан России.