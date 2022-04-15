15 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сотрудницу полиции наказали за привлечение рэпера Моргенштерна по делу о наркотиках

Сотрудницу полиции из Улан-Удэ привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна. Ранее она возбудила против артиста дисциплинарное дело о пропаганде наркотиков в клипах.

Моргенштерн.
Моргенштерн.
Фото из соцсетей

«После внесенного прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена ее непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил информацию. По его словам, сотрудницу наказали за отказ прекратить производство по административному делу.

Ранее по аналогичным материалам проверки, которые проводились в других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.

«В соответствии с законом, установив эти обстоятельства, полиция Улан-Удэ обязана была прекратить производство по административному делу в отношении Моргенштерна, однако отказалась это делать. Нами была подана жалоба в прокуратуру, в результате чего лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказал он.

Напомним, ранее Моргенштерн уехал в ОАЭ и оттуда ответил Бастрыкину на обвинение в торговле наркотиками.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость