Сотрудницу полиции наказали за привлечение рэпера Моргенштерна по делу о наркотиках

Сотрудницу полиции из Улан-Удэ привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна. Ранее она возбудила против артиста дисциплинарное дело о пропаганде наркотиков в клипах.

«После внесенного прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена ее непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил информацию. По его словам, сотрудницу наказали за отказ прекратить производство по административному делу.

Ранее по аналогичным материалам проверки, которые проводились в других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.

«В соответствии с законом, установив эти обстоятельства, полиция Улан-Удэ обязана была прекратить производство по административному делу в отношении Моргенштерна, однако отказалась это делать. Нами была подана жалоба в прокуратуру, в результате чего лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказал он.

Напомним, ранее Моргенштерн уехал в ОАЭ и оттуда ответил Бастрыкину на обвинение в торговле наркотиками.