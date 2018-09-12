Социологи узнали, сколько мужчин и женщин в России не состоят в браке

Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%). Согласно опросу, 62% россиян находятся в серьезных отношениях.
50% жителей России состоят в официальном браке, а 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.
30% россиян встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 20% опрошенных познакомились на работе. В числе других мест знакомства: учебное заведение (13%), парк (11%), концерт (6%) и соцсети (5%).
Телефонный опрос был проведен 21 августа 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.