Социологи узнали, сколько мужчин и женщин в России не состоят в браке

Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке, а незамужних женщин всего 7%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили «Известия».

Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%). Согласно опросу, 62% россиян находятся в серьезных отношениях.

50% жителей России состоят в официальном браке, а 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.

30% россиян встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 20% опрошенных познакомились на работе. В числе других мест знакомства: учебное заведение (13%), парк (11%), концерт (6%) и соцсети (5%).

Телефонный опрос был проведен 21 августа 2018 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.