Соцсеть «Одноклассники» масштабно обновилась. Что в ней изменилось

Социальная сеть «Одноклассники» масштабно обновили один из разделов, сообщает Lenta.ru.

Стало известно, что обновился раздел "Увлечения" — теперь целый сервис с разными видами контента, а также новыми возможностями для общения.

Теперь пользователи смогут делиться публикациями "хобби" с миллионами людей, задавать вопросы и общаться с единомышленниками.

Поиск публикаций стал удобнее и быстрее. Также добавили фильтры и обновили обновлен каталог. Контент из «Увлечений» теперь доступен неавторизованным пользователям.

Пользователей ждут новые разделы «Вопросы и ответы» и «База знаний». За счет этого люди смогут расширять свой кругозор и узнавать много нового.

Ранее сообщалось, что новая социальная сеть Threads стала самой популярной в России в день выпуска.