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Соцсети: на границе Алтая и Новосибирской области «молча» убрали коронавирусный пост контроля

Пользователи социальных сетей 7 июня сообщили об отсутствии поста контроля над въезжающими со стороны Новосибирской области. Ранее сообщение об этом появилось в телеграмм канале «Алтайские крайности».

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Люди предположили, что отсутствие поста может быть связано с послаблениями особого режима, который сейчас действует на территории Алтайского края. Ожидается, что в ближайшие дни регион выйдет на первый этап снятия данного режима.

Официальной информации относительно постов на границах с соседними субъектами пока не поступало.

Напомним, пропускной режим был введен в конце апреля. На всех дорогах межрегионального значения появились пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.

Помимо сотрудников ГИБДД, на постах дежурили полицейские, работники Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.

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