Соцсети: на границе Алтая и Новосибирской области «молча» убрали коронавирусный пост контроля

Люди предположили, что отсутствие поста может быть связано с послаблениями особого режима, который сейчас действует на территории Алтайского края. Ожидается, что в ближайшие дни регион выйдет на первый этап снятия данного режима.
Официальной информации относительно постов на границах с соседними субъектами пока не поступало.
Напомним, пропускной режим был введен в конце апреля. На всех дорогах межрегионального значения появились пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.
Помимо сотрудников ГИБДД, на постах дежурили полицейские, работники Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления.