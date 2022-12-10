Соцсети: подростка из Барнаула оштрафовали за комментарий во «ВКонтакте»

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей подростка из Барнаула за комментарии в соцсети «ВКонтакте», сообщает Барнаул 22 .

17-летний студент колледжа при АлтГУ написал комментарий во «ВКонтакте». Слова парня о том, что «каждый будет защищать свою Родину» привлекли внимание правоохранителей.

Против подростка возбудили дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд усмотрел в его словах дискредитацию Вооруженных сил.

Когда сотрудники полиции пришли домой к парню, его там не оказалось. В итоге повестку в суд передали отцу. В ней говорилось, что студенту нужно явиться в отдел.

Подросток испугался и сразу заблокировал свою страницу в ВК, чтобы скрыть комментарии.

В итоге суд назначил ему наказание.

Ранее жительницу Барнаула оштрафовали за экстремистское видео 11-летней давности.