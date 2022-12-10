10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Соцсети: подростка из Барнаула оштрафовали за комментарий во «ВКонтакте»

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей подростка из Барнаула за комментарии в соцсети «ВКонтакте», сообщает Барнаул 22.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

17-летний студент колледжа при АлтГУ написал комментарий во «ВКонтакте». Слова парня о том, что «каждый будет защищать свою Родину» привлекли внимание правоохранителей.

Против подростка возбудили дело по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд усмотрел в его словах дискредитацию Вооруженных сил.

Когда сотрудники полиции пришли домой к парню, его там не оказалось. В итоге повестку в суд передали отцу. В ней говорилось, что студенту нужно явиться в отдел.

Подросток испугался и сразу заблокировал свою страницу в ВК, чтобы скрыть комментарии.

В итоге суд назначил ему наказание.

Ранее жительницу Барнаула оштрафовали за экстремистское видео 11-летней давности.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость