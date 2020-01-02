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Жизнь

Соцсети: жители барнаульского микрорайона оказались в снежном плену

«Барнаульский Затон в снежном плену», — сообщают участники сообщества Barnaul 22. По словам жителей, они не могут выехать из микрорайона.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

«Дороги замело, проезда нет, общественный транспорт ждём часами», — пишут барнаульцы.

Очевидцы сообщают, что автобусы 40 маршрута не выходят на линию. «Люди толпами стоят на остановке. Дорожные службы не работают!» — пишут возмущенные жители.

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