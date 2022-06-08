Совет по развитию Индустриального района появится на базе Общественного центра «Единой России»

Партия продолжает открывать в Барнауле свои приемные. По поручению главы города, секретаря местного отделения «Единой России» Вячеслава Франка, они должны стать своеобразными точками активности для действующих депутатов, кандидатов, волонтеров и жителей.

На новых площадках будут проходить и встречи с гражданами, и обсуждения значимых проблем с участием общественности, бизнеса. Поэтому единороссы решили называть приемные Общественными центрами.

— И они — многофункциональные, — подчеркнул Вячеслав Франк. — Конкретно на данной площадке запустили проект развития компьютерной грамотности людей старшего возраста. Кроме того, по аналогии с ранее открытыми приемными я предложил сделать эту — местом работы общественного совета Индустриального района. У территории немало проблемных вопросов. Партия активно участвует в их решении в последние годы. И будет усиливать свою роль. Сейчас мы актуализируем проблематику.

В Общественный центр уже начали обращаться горожане. В день открытия депутаты городской думы Сергей Струченко и Кристина Юстус обсуждали с представителями ТОС варианты реализации проектов инициативного бюджетирования.

— Такие встречи в партийном центре планируем организовать на постоянной основе, чтобы обеспечить прямой диалог с барнаульцами, — отметила Кристина Юстус.

По словам депутата городской думы Андрея Солодилова, в Индустриальном районе проживает достаточно активная часть населения Барнаула. Это видно и по социальных сетям, и по количеству обращений к депутатам на округах.

— Значит, у жителей есть запрос на диалог с властью, партией. И, конечно, подобного Общественного центра не хватало. Я думаю, он позволит нам собрать проблематику района в документ, который будет аккумулирован в городской бюджет. А его задача стать по-настоящему народным, то есть приниматься на основе предложений людей, — сказал Андрей Солодилов.

Кроме того, в партии намерены оживить работу своих первичных отделений, активизировать обсуждение по развитию новых микрорайонов.

— В Общественный центр должны поступать вопросы по развитию и благоустройству новых территорий, строительству и работе социальных учреждений, обсуждению различных грантовых проектов, — говорит главный врач поликлиники N14, лидер предварительного голосования в Барнауле Дмитрий Денисов. — Думаю, пациенты нашей поликлиники также могут обращаться сюда с проблемами по оказанию медицинской помощи. Кроме того, я как секретарь первичного отделения партии, считаю, что Общественный центр обязан стать точкой сбора для представителей первичек. Это позволит нам сформировать команду единомышленников.

Общественный центр «Единой России» в Индустриальном районе находится по адресу: улица Георгиева, 12. Он открыт по будням с 9.00 до 18.00 часов.