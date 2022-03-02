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Жизнь

Совет психолога. Как простить супругу измену

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как пережить измену супруга?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Измена.
Измена.
CCO

Не держаться

«В первую очередь нужно разрешить себе испытывать все чувства — злость, обиду, гнев. Если игнорировать и обесценивать эмоции, потом они все равно накроют», — объясняет эксперт.

Люди, у которых есть проблемы с самооценкой и самоценностью, переживают измену наиболее сложно. В таком случае тот, кому изменили, может посчитать произошедшее нормой или «повесить» на себя вину.

Поэтому на втором этапе важно разобраться в том, что конкретно для вас означает измена: конец, предательство или ощущение «я какой-то не такой». От ответа зависит вектор дальнейшего развития.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Ответственность несут оба

Евгения Канина,
семейный психолог:

Важно помнить, что ответственность за измену несут оба партнера. Тот, кому изменили, в конце концов, сам выбирал себе спутника. А изменник сам сделал то, что сделал. И никакая «падшая» женщина (или мужчина) в этом не виноваты.

После того как весь негатив прожит, важно понять, куда двигаться дальше.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Нужно как бы выстроить перспективу. Если в ней вы все-таки хотите остаться со своим партнером, придется заново учиться доверять. И понять, почему он пошел на измену. Возможно супруг совершил это, потому что ему не хватало близости и понимания. Следующий вопрос тогда снова к вам: готовы ли вы их давать?

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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