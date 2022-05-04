Совет психолога. Как понять, что пора лечиться

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как понять, что пора идти к психологу и подобрать квалифицированного специалиста?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Никто меня не понимает

Главный индикатор, по которому можно понять, что пора к психологу — собственные ощущения.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Например, в вашей жизни есть какая-то проблема, с которой вы не знаете, как справиться. Или вам просто нужна поддержка, а рядом нет никого, кто мог бы ее оказать. Есть и такой вариант: вам кажется, что вас вообще никто не слышит и хочется наконец кому-то выговориться.

Еще один важный «звоночек» — цикличность ситуаций. Если вы понимаете, что периодически проходите через одно и то же. Терапия у психолога нужна и в случае, когда имеются сложности с контролем эмоций.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Как выбрать , к кому идти

Первый критерий — образование психолога. Причем, не трехнедельные курсы, а высшее, полученное в университете.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Это не значит, что у специалиста на спине должно висеть 46 дипломов. Ведь количество — не всегда качество. Но должна быть хорошая база, а не повышение квалификации или какое-либо быстрое обучение.

Второй важный момент — отзывы. Стоит послушать знакомых, которые консультировались к того или иного психолога.

Помощь и поддержка. CC0

Большинство людей так и находят «своего». Никто не отменял также мониторинг соцсетей потенциального специалиста. Третий — впечатления от сеанса.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Если вы вдруг почувствовали, что вам не комфортно и в целом что-то не так, вполне возможно, что это не ваш человек. Это нормально, такое бывает. И вовсе не значит, что вы не готовы к работе над собой. Подходящего психолога далеко не всегда удается найти с первого раза. Но главное — не сдаваться и пробовать еще.

Психологическая поддержка. unsplash.com

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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