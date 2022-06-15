15 июня
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Жизнь

Совет психолога. Как предотвратить измену

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как предотвратить измену? И почему она случается в идеальных семьях?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Пара. Романтика. Разговор
Пара. Романтика. Разговор
ССО

(Не)идеальная семья

Специалист рассказывает, что измены в «безупречных» союзах, как правило, происходят в момент, когда один из партнеров открывает в себе что-то новое, но не находит поддержки.

Евгения Канина,
семейный психолог:

В течение какого-то времени мы все хотим быть идеальными мужьями\женами. Отдаем всего себя супругу. Но потом вдруг вспоминаем о своей личности и хотим попробовать что-то новое. Но уже есть устоявшиеся интересы, работа, быт, дети. И вот, некогда «ваш» человек теперь резко отстраняется.

Именно в этот момент обычно и происходит разлад.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Один из супругов теперь желает создавать не общее, а исключительно индивидуальное пространство. Узнать что-то новое о себе. Но в ответ на это слышит что-то вроде: «Вася, какой хоккей! Ты же токарь на заводе, у нас пятеро детей! Иди работай» или «Люда, алло, на твои танцы нет времени. У младшего по английскому опять двойки»

А вот и третий

Таким образом, понимания «обновленный» человек не находит, а впечатлениями и чувствами от нового жизненного этапа поделиться хочет. Тут-то и появляется другой или другая.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Нередко именно в таких обстоятельствах и происходит измена, в эдаком «романтическом» состоянии. Длится такой союз, как правило, долго. И получается, что человек с законным супругом — один, а с любовником — совсем другой.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

«Таблетка», успокаивает собеседница, все-таки существует. Это новизна в отношениях. Появление новых интересов и точек соприкосновения в паре.

«И ни в коем случае не нужно отбрасывать свои переживания и волнения по поводу общения с мужем или женой. Лучше проработать их, пока между вами не появился третий», — добавляет эксперт.

Психолог уточняет, что совсем иная картина взаимоотношений вырисовывается в полигамном союзе. Ее мы рассмотрим в следующем выпуске рубрики «Совет психолога».

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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