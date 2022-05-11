11 мая
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Жизнь

Совет психолога. Что делать, если ребенок бьет

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что делать, если ребенок дерется и почему он это делает?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

До двух «можно»

Эксперт отмечает, что в такой ситуации крайне важно учитывать возраст сорванца.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Ребенок до двух лет может ударить или даже драться с окружающими абсолютно неосознанно. Подобным способом он выстраивает коммуникацию с миром, и тут беспокоиться пока не о чем. Малыш пытается выразить свои чувства (в том числе негативные), показать, что ему нужно.

Однако и крохе нужно объяснять, что такое взаимодействие недопустимо, поскольку делает больно другим. Лучше показать чаду альтернативные варианты тактильного общения — например, поглаживания.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Семь и старше

Другая история с детьми от семи лет и старше.

Евгения Канина,
семейный психолог:

В этом возрасте ребенок дерется уже из-за существенных проблем с коммуникацией. Допустим, никак иначе, чем силой, не может справиться со своими эмоциями или обозначить позицию. Таким образом, перед родителями появляться задача рассказать и научить другим методам.

Но бывают случаи, когда мамы, папы, дедушки, бабушки уже много раз говорили, что так поступать с другими людьми нельзя, но у школьника почему-то не получается поступать по-другому. Тогда я рекомендую обратиться к детскому нейропсихологу.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
unsplash.com/

Спикер уточняет: этому специалисту совсем не обязательно выписывать препараты, чтобы изменить поведение. Порой достаточно коррекционных занятий.

«В любом случае необходимо разговаривать с сыном или дочкой, чтобы понять, что он хотел сказать другому человеку, ударив его. После этого станет понятно, где есть провал и как его исправлять», — советует эксперт.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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