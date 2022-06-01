Совет психолога. Как поставить свекровь на место

Мама и сыночек
Причин такого поведения, отмечает эксперт, много. Например, конкретные ожидания от невестки. Или проблемы в отношениях с собственным мужем, которые женщина пытается компенсировать, вмешиваясь в дела «детей».
Однако главное — в другом.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Нужно понять, что именно вам дискомфортно, прощупать личные границы. И озвучить их короткими простыми фразами: «Со мной не надо так обращаться», «Мне это неприятно». Важный фактор — способность свекрови к диалогу.
В любом случае, грубить не стоит. Все-таки речь идет о матери вашего супруга.
Помощь мужа
«Не сидите и не мечтайте о том, как было бы круто, если бы у вас была другая свекровь. Выстраивайте коммуникацию», — советует специалист.
Мужа посвятить в тонкости общения с его мамой тоже стоит. Для того чтобы разделить ответственность. Ведь каждый из партнеров должен решать проблемы со своими родителями самостоятельно.
А на общие вопросы паре стоит находить ответы сообща.
Справка
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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