1 июня
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Жизнь

Совет психолога. Как поставить свекровь на место

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что отвечать на нападки свекрови?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Отношения.
Отношения.
CCO

Мама и сыночек

Причин такого поведения, отмечает эксперт, много. Например, конкретные ожидания от невестки. Или проблемы в отношениях с собственным мужем, которые женщина пытается компенсировать, вмешиваясь в дела «детей».

Однако главное — в другом.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Нужно понять, что именно вам дискомфортно, прощупать личные границы. И озвучить их короткими простыми фразами: «Со мной не надо так обращаться», «Мне это неприятно». Важный фактор — способность свекрови к диалогу.

В любом случае, грубить не стоит. Все-таки речь идет о матери вашего супруга.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Помощь мужа

«Не сидите и не мечтайте о том, как было бы круто, если бы у вас была другая свекровь. Выстраивайте коммуникацию», — советует специалист.

Мужа посвятить в тонкости общения с его мамой тоже стоит. Для того чтобы разделить ответственность. Ведь каждый из партнеров должен решать проблемы со своими родителями самостоятельно.

А на общие вопросы паре стоит находить ответы сообща.

Отношения.
Отношения.
CCO

Справка

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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