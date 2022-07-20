Совет психолога. Что такое психотравма и почему справиться с ней в одиночку нереально

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Что такое психологическая травма и почему с ней не справиться без специалиста?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Что такое психотравма

Наш эксперт отмечает, что в последнее время тема психологических травм появляется в интернете так часто, что таковой считается уже почти любой неприятный инцидент. Однако эти понятия стоит разделять.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Психологической травмой стоит считать событие, которое нанесло личности тяжелый урон. Который полностью влияет на жизнь человека. Его психологическое, физическое состояние. Определяет его выбор. Иными словами, управляет жизнью человека.

Таким опытом, отмечает собеседница, может стать целый ряд событий: от болезни, смерти близкого до насилия. Механизмы психологической и физической травмы похожи. Только в случае с первой, удара не выдерживает психика. Причем, случиться это может в любом возрасте.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Что поможет , а что нет

Спикер подчеркивает: самостоятельно справиться с таким недугом невозможно.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Если вам кажется, что какие-то события прошлого до сих пор определяют ваш выбор и жизненный путь, однозначно нужно обратиться к специалисту. В зависимости от ситуации может подойти когнитивно-поведенческая или ACT-терапия. Также существует схема-терапия. Вариантов много, подходящий подберет психолог. Очень важно понимать, что разовой консультацией или модной техникой вроде «письма обидчику» проблему не решить. Проработка травмы — это, как правило, длительный процесс. А пытаться справиться самостоятельно — плохая стратегия. Ведь аппендицит вы себе сами вырезать не будете. Тут то же самое.

Ребенок , страх , избиение СС0

Однако даже тяжелое событие не всегда наносит именно травму. Оно может быть просто неприятным, провоцирующим негативные эмоции. Восприятие зависит от психики конкретного человека, от обстоятельств произошедшего. Поэтому каждый случай индивидуален.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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