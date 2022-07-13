Совет психолога. Как не стать похожим на родителей, если этого не хочется

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Почему не хочется быть похожим на маму и папу?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Такие неидеальные родители

Спикер объясняет: восприятие ребенком родителей меняется по мере его взросления. Так, до подросткового возраста маленькому человеку кажется, что мама и папа — самые классные люди в его жизни, которые вовсе не имеют недостатков. Все это потому, что до определенного момента в глаза бросаются только хорошие черты. А потом наоборот.

Евгения Канина,

семейный психолог:

В пубертатном периоде подростку многие черты родителей начинают представляться в дурном свете. От мала до велика. «Не хочу, как папа чесать нос и вообще, быть таким же вспыльчивым» или «Мама так агрессивна к людям и вечно ставит кружку на край стола».

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Два сценария

В идеальном сценарии ребенку разрешается проживать период бунта и называть себя не таким, как «предки». И тогда, во взрослом возрасте, ему проще понять, каким он хочет видеть себя.

Однако, если бунт прошел с конфликтами и непониманием со стороны родителей, то чадо будет не только продолжать протест, но и не осознает, какие качества необходимо в себе развить.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Тогда вместо того, чтобы сказать себе: «Я хочу быть сильным», сын сформулирует: «Не хочу быть слабым, как папа». Не говоря уже о том, что на фоне этого отношения с родными могут испортиться. Только, спешу успокоить, все исправимо. Каждый из нас уникален, поэтому превратиться в копию отца или матери не получится ни у кого. А если вас все-таки раздражают те или иные унаследованные черты, никогда не поздно поработать над собой.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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