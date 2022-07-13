13 июля
﻿
Жизнь

Совет психолога. Как не стать похожим на родителей, если этого не хочется

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Почему не хочется быть похожим на маму и папу?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Отец и сын.
Отец и сын.

Такие неидеальные родители

Спикер объясняет: восприятие ребенком родителей меняется по мере его взросления. Так, до подросткового возраста маленькому человеку кажется, что мама и папа — самые классные люди в его жизни, которые вовсе не имеют недостатков. Все это потому, что до определенного момента в глаза бросаются только хорошие черты. А потом наоборот.

Евгения Канина,
семейный психолог:

В пубертатном периоде подростку многие черты родителей начинают представляться в дурном свете. От мала до велика. «Не хочу, как папа чесать нос и вообще, быть таким же вспыльчивым» или «Мама так агрессивна к людям и вечно ставит кружку на край стола».

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Два сценария

В идеальном сценарии ребенку разрешается проживать период бунта и называть себя не таким, как «предки». И тогда, во взрослом возрасте, ему проще понять, каким он хочет видеть себя.

Однако, если бунт прошел с конфликтами и непониманием со стороны родителей, то чадо будет не только продолжать протест, но и не осознает, какие качества необходимо в себе развить.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Тогда вместо того, чтобы сказать себе: «Я хочу быть сильным», сын сформулирует: «Не хочу быть слабым, как папа». Не говоря уже о том, что на фоне этого отношения с родными могут испортиться. Только, спешу успокоить, все исправимо.

Каждый из нас уникален, поэтому превратиться в копию отца или матери не получится ни у кого. А если вас все-таки раздражают те или иные унаследованные черты, никогда не поздно поработать над собой.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
unsplash.com/

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость