Совет психолога. Как отказать и не обидеть

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как отказать и не обидеть?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Я хороший и удобный

Для начала следует выяснить у самого себя, почему отказывать так сложно.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Зачастую за неумением говорить волшебное слово «нет» кроется желание быть для всех хорошим. Всем помочь, всех спасти. Иначе придется переживать, что вы кого-то подведи или подставили. Дальше наступит чувство вины, жить с которым невыносимо.

Таким образом, рано или поздно потребность быть хорошим и собственные желания вступят в «конфликт». И придется выбрать одно.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Право на «нет»

Если вы все-таки решили «встать на темную сторону» и научиться отказывать, то есть одна отличная новость. Любая причина, по которой вы не хотите что-то делать является уважительной. Главное, ее для себя сформировать и назвать.

Еще один совет — брать паузу после какого-то предложения. Особенно, если вы привыкли сразу на все соглашаться. Благодаря этому правилу, можно научиться принимать взвешенное решение.

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Важно отметить, что и окружающие не привыкли видеть в «вечном добряке» того, кто вдруг вспомнил о слове «нет». Поэтому учите, что люди имеют право удивиться вашему решению и даже высказать недовольство.

Так же как и вы имеете право отказаться от всего, чего не хотите на самом деле.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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