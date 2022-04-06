Совет психолога. Как отвечать на вопрос «Когда дети?»

Почему их задают

По словам специалиста, привычка задавать не всегда уместные вопросы — часть нашего менталитета.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Бестактные вопросы, как правило, касаются личной и интимной жизни людей. Что интересно, спросить, например, «Почему ты такая толстая?» считается некорректным, а вот «Когда ты уже выйдешь замуж\\найдешь парня?» — вполне допустимым. Это, по моему мнению, обусловлено тем, что темы отношений, брака и детей носят общечеловеческий характер. То есть, касаются большинства людей, как погода или пробки на дорогах.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Что отвечать

Психолог советует сначала разобраться с тем, какие именно вопросы вас задевают и почему. И только после этого — искать приемлемый вариант выхода из ситуации.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Есть люди, которые могут отшутиться и все. Но в случае, когда тема очень болезненная, включать юмор сложно. Тогда нужно выставлять границы. Например, если вы понимаете, что говорить с кем-либо о детях и браке вам сложно, то не делать этого — ваше право. И отвечать лучше в форме закрытого ответа. Он не предполагает продолжения диалога. Допустим: «Я не хочу обсуждать эту тему», «Это личное» или «Я не готова этим с вами делиться».

Эксперт добавляет, что люди часто боятся обидеть собеседника. И поэтому не хотят отвечать жестко. Для подобной ситуации тоже есть инструкция.

В таком случае, можно предложить альтернативную тему и перевести разговор на нее. В шутливой или серьезной форме — зависит внутреннего ресурса и того, насколько тяжело слышать те или иные вопросы.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Каждый в праве выбирать, о чем он хочет говорить, а о чем нет. Все зависит от принципов, приоритетов, взглядов на жизнь. Но, с другой стороны, хочется вступиться за тех, кто спрашивает невпопад. Некоторые из таких «интересующихся» просто не думают, что их любопытство может кого-то обидеть или разозлить. Они просто не умеют по-другому, но при этом не хотят причинить вред. Об этом тоже стоит помнить.

Разговор по телефону. Pixabay.com

Справка Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос».

Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.