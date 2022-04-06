6 апреля
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Жизнь

Совет психолога. Как отвечать на вопрос «Когда дети?»

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как отвечать на бестактные вопросы?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Дети. Разговор. Беседа.
Дети. Разговор. Беседа.
https://unsplash.com/

Почему их задают

По словам специалиста, привычка задавать не всегда уместные вопросы — часть нашего менталитета.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Бестактные вопросы, как правило, касаются личной и интимной жизни людей. Что интересно, спросить, например, «Почему ты такая толстая?» считается некорректным, а вот «Когда ты уже выйдешь замуж\\найдешь парня?» — вполне допустимым.

Это, по моему мнению, обусловлено тем, что темы отношений, брака и детей носят общечеловеческий характер. То есть, касаются большинства людей, как погода или пробки на дорогах.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Что отвечать

Психолог советует сначала разобраться с тем, какие именно вопросы вас задевают и почему. И только после этого — искать приемлемый вариант выхода из ситуации.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Есть люди, которые могут отшутиться и все. Но в случае, когда тема очень болезненная, включать юмор сложно. Тогда нужно выставлять границы. Например, если вы понимаете, что говорить с кем-либо о детях и браке вам сложно, то не делать этого — ваше право. И отвечать лучше в форме закрытого ответа.

Он не предполагает продолжения диалога. Допустим: «Я не хочу обсуждать эту тему», «Это личное» или «Я не готова этим с вами делиться».

Люди. Разговор. Беседа.
Люди. Разговор. Беседа.
unsplash.com/

Эксперт добавляет, что люди часто боятся обидеть собеседника. И поэтому не хотят отвечать жестко. Для подобной ситуации тоже есть инструкция.

В таком случае, можно предложить альтернативную тему и перевести разговор на нее. В шутливой или серьезной форме — зависит внутреннего ресурса и того, насколько тяжело слышать те или иные вопросы.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Каждый в праве выбирать, о чем он хочет говорить, а о чем нет. Все зависит от принципов, приоритетов, взглядов на жизнь. Но, с другой стороны, хочется вступиться за тех, кто спрашивает невпопад.

Некоторые из таких «интересующихся» просто не думают, что их любопытство может кого-то обидеть или разозлить. Они просто не умеют по-другому, но при этом не хотят причинить вред. Об этом тоже стоит помнить.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

Справка

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос».

Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

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