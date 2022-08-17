18 августа
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Жизнь

Совет психолога. Как правильно наказывать ребенка

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как правильно наказывать ребенка?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Ребенок, страх
Ребенок, страх
СС0

Для чего наказывать

В идеале цель главная цель наказания — объяснить ребенку, что он сделал неверно и как исправить последствия, если это возможно. Однако, отмечает наш спикер, многие родители воспринимают наказания как «площадку» для выплескивания негативных эмоций.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Пример: ребенок прогуливает школу. Если родителем в этой ситуации движет любовь к своему чаду, если он хочет донести маленькому человеку, что так делать нельзя, потому что знания — огромная ценность, то он будет помогать ему исправить ошибку. Но не делом, а словом, чтобы развить самостоятельность в юной личности.

Но зачастую взрослых захлестывают эмоции, и начинаются крики, оскорбления, хуже того — шлепки и подзатыльники. Потом мама или папа договаривается с учителем, краснеет, стыдится и заставляет своего школьника идти и восполнять пробелы.

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Предоставлено altapress.ru.

Логика сломалась

Во втором случае, считает специалист, наказание совершенно не соизмеримо поступку. В результате дети не учатся решать проблемы, а усваивают мораль: «кто сильнее, тот и прав».

«Закрепляется механизм, согласно которому нужно не договариваться во время конфликта, а сразу бить и агрессировать. Логики в этом, согласитесь, нет», — говорит собеседница.

Правильные наказания

Чтобы научиться наказывать по уму нужно, в первую очередь, «приструнить» свои эмоции, а не выплескивать их на маленького человека. Разбирательства после плохого поступка должны быть уроком, а не «местью».

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

Евгения Канина,
семейный психолог:

В итоге наказания ребенок должен исправить последствия. Разбил вазу — собирай осколки. Если дитя постарше — копи на новую. Ударил кого-то, не справившись с чувствами, иди, извинись и поговори по-человечески. В общем, родителю нужно быть не судьей, а моральным ориентиром.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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