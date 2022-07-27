Совет психолога. Как сделать выбор и почему верного все равно нет

Вопрос приоритетов

Принимая решение, главное — верно расставить приоритеты.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Оцените (и отследите) критерии выбора. Нужно понять, что для вас является самым важным. Тогда появляется опора, благодаря которой вы не будете жалеть о содеянном. Сложность в том, что не существует правильного или не правильного выбора. Это иллюзия.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Муки совести, отмечает эксперт, основаны на страхе ошибиться, не угодить кому-то. Однако в любом исходе есть свои плюсы и минусы. «По поводу каждой ситуации можно, спустя время сказать: блин, это было не верно».

Квадрат Декарта

Поэтому в ситуации выбора не стоит тешить себя надеждой, что существует однозначно «хороший» и «плохой» вариант. А вот наконец определиться поможет такой практический метод, как квадрат Декарта.

Упражнение займет около часа и проводить его нужно наедине с собой.

Возьмите лист бумаги и расчертите его на четыре квадрата. В каждом из них будет распишите по одному развития событий. А именно:

1. Что случится, если «да».

2. Что случится, если «нет».

3. Что не случится, если «да».

4. Что не случится, если «нет».

На втором этапе предстоит самое сложное: проанализировать, какой вариант наиболее выгоден.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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