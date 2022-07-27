Совет психолога. Как сделать выбор и почему верного все равно нет

Вопрос приоритетов
Принимая решение, главное — верно расставить приоритеты.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Оцените (и отследите) критерии выбора. Нужно понять, что для вас является самым важным. Тогда появляется опора, благодаря которой вы не будете жалеть о содеянном. Сложность в том, что не существует правильного или не правильного выбора. Это иллюзия.
Муки совести, отмечает эксперт, основаны на страхе ошибиться, не угодить кому-то. Однако в любом исходе есть свои плюсы и минусы. «По поводу каждой ситуации можно, спустя время сказать: блин, это было не верно».
Квадрат Декарта
Поэтому в ситуации выбора не стоит тешить себя надеждой, что существует однозначно «хороший» и «плохой» вариант. А вот наконец определиться поможет такой практический метод, как квадрат Декарта.
Упражнение займет около часа и проводить его нужно наедине с собой.
Возьмите лист бумаги и расчертите его на четыре квадрата. В каждом из них будет распишите по одному развития событий. А именно:
1. Что случится, если «да».
2. Что случится, если «нет».
3. Что не случится, если «да».
4. Что не случится, если «нет».
На втором этапе предстоит самое сложное: проанализировать, какой вариант наиболее выгоден.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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