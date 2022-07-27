27 июля
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Жизнь

Совет психолога. Как сделать выбор и почему верного все равно нет

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как сделать выбор?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Выбор. Дорога.
Выбор. Дорога.
https://unsplash.com/

Вопрос приоритетов

Принимая решение, главное — верно расставить приоритеты.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Оцените (и отследите) критерии выбора. Нужно понять, что для вас является самым важным. Тогда появляется опора, благодаря которой вы не будете жалеть о содеянном. Сложность в том, что не существует правильного или не правильного выбора. Это иллюзия.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Муки совести, отмечает эксперт, основаны на страхе ошибиться, не угодить кому-то. Однако в любом исходе есть свои плюсы и минусы. «По поводу каждой ситуации можно, спустя время сказать: блин, это было не верно».

Квадрат Декарта

Поэтому в ситуации выбора не стоит тешить себя надеждой, что существует однозначно «хороший» и «плохой» вариант. А вот наконец определиться поможет такой практический метод, как квадрат Декарта.

Упражнение займет около часа и проводить его нужно наедине с собой.

Выбор. Дорога.
Выбор. Дорога.
unsplash.com/

Возьмите лист бумаги и расчертите его на четыре квадрата. В каждом из них будет распишите по одному развития событий. А именно:

1. Что случится, если «да».

2. Что случится, если «нет».

3. Что не случится, если «да».

4. Что не случится, если «нет».

На втором этапе предстоит самое сложное: проанализировать, какой вариант наиболее выгоден.

Выбор. Кофе.
Выбор. Кофе.
unsplash.com/

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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