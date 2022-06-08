8 июня
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Жизнь

Совет психолога. Как воспитать мальчика без мужчины

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как воспитать мальчика без мужчины?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Папа и сын.
Папа и сын.
Михаил Хаустов

Родиться или быть

Начать следует с того, что у каждой матери имеется свое представление о том, кто такой настоящий мужчина.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Надо понимать, что, если с мальчиком рядом находится представитель сильного пола, это еще не значит, что ребенок сможет перенять от него соответствующие качества. Поскольку есть половые различия, а есть — ценностные. И родиться мужчиной — еще не значит им быть.

Не только папа

Таким образом, маме следует определиться с тем, что для нее означает «мужское воспитание» и какими качествами, по ее мнению, должен обладать сын. Следующий шаг — поиск подходящего примера. Причем, совсем не обязательно искать его в реальном мире.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Может быть ваш ребенок увидит опору в персонаже фильма, книги, игры. Такой вариант тоже вполне возможен. Но все же, как правило, мальчики берут пример с кого-то реального.

Тренер в спортивной секции, педагог в творческой студии, учитель в школе. Или даже тик-токер. Авторитетом может быть кто угодно.

Специалист подчеркивает, что родительнице необходимо ориентироваться не только на собственные убеждения, но и на индивидуальность ребенка. И не «ломать» его, чтобы сделать похожим на кого-то. А развивать самые яркие положительные качества, присущие именно этой маленькой личности.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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