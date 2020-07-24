Советник главы Ростуризма исследовала алтайские рестораны

В Белокуриху с частным визитом приехала советник главы Ростуризма Наталья Осипова. Она восхитилась местной ресторанной кухней, пишут «Вести Алтай».

«Все хотят принять мараловые ванны, покупаться в бассейне с минеральной водой, покушать вкусно в ресторане, у вас потрясающие рестораны, они гораздо лучше, чем в Москве, потому что натуральные продукты», — цитирует издание Наталью Осипову.

Также она сообщила, что правительство России дополнительно выделяет 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по стране.

Как уже писал altapress.ru, Алтайский край не вошел в первый и самый большой перечень регионов, за отдых в которых россияне будут получать туристический «кэшбек».