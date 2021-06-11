Совладельца Traveler's Coffee обвинили во взятках борцу с коррупцией

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело в отношении Анвара Пириева, бывшего совладельца сети Traveler’s Coffee. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, сообщает «Тайга-инфо».

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует Пириев. Его также судят за вымогательство и организацию поджога имущества конкурентов.

По версии следствия, Пириев дал взятку оперуполномоченному подразделения в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкареву. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с материалами дела.

Бизнесмен мог перечислить полицейскому 321 тыс. рублей на карты его знакомых и родственников, а также обещать автомобиль стоимостью 800 тыс.

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Как рассказал источник, за взятки капитан полиции должен был «пробивать» нужных Пириеву людей, на которых оказывалось «силовое давление». Пириев мог заказать Пушкареву незаконный поиск экс-директора «Трэвэлерс Кофе Москва» Сергея Абросимова и финансового консультанта сети Сергея Михеева, с которого Пириев, по версии следствия по другому делу, вымогал миллионы.

Другие дела Анвара Пириева

Бизнесмена обвиняют по нескольким эпизодам. Один из них — ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК (организация покушения на поджоги и поджогов имущества). По версии следствия, Пириев организовал поджог дачи финансового консультанта Traveler’s Coffee Сергея Михеева в Новосибирске, бани и автомобиля Land Cruiser, а также помещения сети «Академия кофе».

У Михеева же он вымогал более 18 млн рублей — за что и было заведено еще одно уголовное дело — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.

В деле было семь подозреваемых, включая Пириева. Некоторые фигуранты уже осуждены. Самому бизнесмену грозит от 7 до 15 лет колонии. В июне в Советском районном суде наступает финальная стадия дела.

Взятка. Арест. Pixabay.com

Чем еще известен Анвар Пириев

Анвар Пириев получил регистрацию права на обладание торговой маркой Traveler’s coffee, которой ранее владела кипрская компания «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл Лимитед» во главе с Кристофером Тара-Брауном. Американские бизнесмены не понимали, как Роспатент смог зарегистрировать эту сделку.

В 2016 году УВД по Западному административному округу Москвы завело дело по статье «мошенничество». Подозреваемым стал Евгений Михиенко, бывший директор сети Traveller’s Coffee. Его обвинили в незаконном возвращении права на бренд в пользу Traveler’s Coffee International Ltd. В Новосибирске провели обыски в его квартире, в офисе Traveler’s Coffee и у финансового консультанта компании Сергея Михеева.

В мае 2019 года суд вернул дело в прокуратуру из-за многочисленных нарушений при составлении обвинительного заключения.