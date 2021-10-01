Современный вывоз мусора в Бийске попал на видео. Толпа с мешками ждет под дождем

В Бийске в микрорайоне Заречье люди копят мусор, а потом в определенный день несут на определенное место и ждут мусоровоз, сообщает « Инцидент Бийск ».

Местные жители отмечают, что в «век нанотехнологий», да еще и в наукограде, вывоз мусора таким «вахтовым методом» выглядит весьма странно.

«Люди должны сначала копить мусор, складируя его дома, а потом на тачках вести в определенное время и место, чтобы стоя под дождем, градом и бураном сдать этот мусор в мусорную машину!» — возмущаются в паблике.

К примеру, накануне толпа бийчан под сильным дождем ждала мусоровоз, причем с места уйти нельзя — до следующего мусоровоза пройдет много дней.



Кроме того, бийчане не понимают, почему мусорный оператор собирает деньги за вывоз независимо от того, пользуются его услугами или нет.

«Имею свой личный мусорный бак, который вывозит частный предприниматель. Но гениальная мысль нашего регионального оператора: „Это не освобождает вас от уплаты за мусор этому самому оператору“. Вы серьезно? Я должна вам платить за неоказанную услугу? Оказывается, должна, и мой долг копится. Жалобы писали и на регионального оператора и в администрацию города, но приходят отписки, что „все правильно, все по нормам закона“. А вот вы, кто пишите эти отписки, так же ждете мусорную машину под дождем, или может ваши родители мокнут так же? Где наши партии? Депутаты? Кто-нибудь уже решит этот вопрос?» — негодует женщина.

Ранее жители Бийска заявили, что «скоро до драки дойдет», если чиновники не решат вопрос с огромной свалкой.