Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
208

«Совсем голенький»: в Барнауле заметили закаляющегося пешехода. 18+

24 ноября около 16:00 на улице Антона Петрова заметили странного мужчину. Он прогуливался абсолютно голый, босиком, возле домов 114 и 118.

«Морж» заметил, что его снимают, но не подал виду и ничего не сказал. В комментариях люди обсмеяли странного барнаульца, и только несколько человек предположили, что мужчине могла быть нужна помощь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость