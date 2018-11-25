«Совсем голенький»: в Барнауле заметили закаляющегося пешехода. 18+

«Морж» заметил, что его снимают, но не подал виду и ничего не сказал. В комментариях люди обсмеяли странного барнаульца, и только несколько человек предположили, что мужчине могла быть нужна помощь.
24 ноября около 16:00 на улице Антона Петрова заметили странного мужчину. Он прогуливался абсолютно голый, босиком, возле домов 114 и 118.
«Морж» заметил, что его снимают, но не подал виду и ничего не сказал. В комментариях люди обсмеяли странного барнаульца, и только несколько человек предположили, что мужчине могла быть нужна помощь.
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