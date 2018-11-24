Голые и отважные. Подборка забавных снимков про алтайских моржей

24 ноября по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) отмечается День моржа. Этот праздник посвящен ластоногим животным, которые именно в это время покидают побережье Чукотского моря и плывут на свою зимовку. Но так как в Алтайском крае такие звери не водятся, предлагаем вашему вниманию подборку снимков про наших любителей зимнего плавания, которых в народе тоже называют моржами. Пусть их отвага и тяга к спорту передадутся и вам.