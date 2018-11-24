Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт
842

Голые и отважные. Подборка забавных снимков про алтайских моржей

24 ноября по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) отмечается День моржа. Этот праздник посвящен ластоногим животным, которые именно в это время покидают побережье Чукотского моря и плывут на свою зимовку. Но так как в Алтайском крае такие звери не водятся, предлагаем вашему вниманию подборку снимков про наших любителей зимнего плавания, которых в народе тоже называют моржами. Пусть их отвага и тяга к спорту передадутся и вам.

Заплыв барнаульских "моржей" в честь Дня Победы. Барнаул, Обь, 8 мая 2009 года.
Заплыв барнаульских "моржей" в честь Дня Победы. Барнаул, Обь, 8 мая 2009 года.
Олег Богданов
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость