Совсем как взрослые. В сибирском зоопарке котята краснокнижного манула подросли и учатся быть грозными хищниками

Котята манула Мии из Новосибирского зоопарка подросли и хозяйничают в вольере. Малышей сняла на видео постоянная посетительница Анна Новикова .

Маленькие хищники с интересом лазят по деревьям внутри вольера, бегают друг с другом наперегонки и учатся охотиться. Правда, пока они шуточно «нападают» только друг на друга.

«Надо же, как они подросли уже! А как по деревьям лазят», — говорит автор ролика.

Она уточняет, что прутья клетки загородили от посетителей.

Кстати, котятя родились в начале июня, отмечает ngs.ru. Одного из них назовут Снежинкой в честь того, что город стал «Новогодней столицей России».

Ранее яванские макаки Кирюша и Мася в барнаульском зоопарке стали родителями.