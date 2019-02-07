Создан луч, способный измерять колебания пространства-времени

Американские ученые создали очищенный лазерный луч, который можно будет использовать для изучения космоса. Исследователи разработали компактное и простое в использовании лазерное устройство, способное очистить лазерный пучок света.

Полностью очищенный свет в условиях Земли получить невозможно из-за разницы в длине волны, заставляющей пучок света колебаться. Тогда специалисты решили отправить лазерный луч в космос — для полного его очищения.

Ширина линии лазера, разработанного учеными, составляет всего 20 герц, при том что обычная ширина линии современных лазеров — от 1 до 10 тысяч герц, пишет bfm.ru.

В разработке устройства специалисты, используя 2 метра оптоволокна, создали систему, позволяющую лазеру постоянно «корректировать» длину световой волны, ориентируясь на предыдущий показатель.

Одно из наиболее перспективных применений разработки — изучение гравитационных волн. По мнению инженеров, лазер, размещенный в космосе, смог бы фиксировать и измерять интенсивность колебаний пространства-времени, вызванных столкновениями черных дыр.

Материалы исследования опубликованы в журнале Optica.