21 августа
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Жизнь

Создан революционный робот-андроид для медиков

Гонконгская робототехническая компания Hanson Robotics представила свое последнее изобретение: Грейс — робот-андроид, который, как она надеется, произведет революцию в здравоохранении, сообщает CNN.

Роботизированная система в федеральном центре травматологии Алтайского края.
Роботизированная система в федеральном центре травматологии Алтайского края.
t.me/altaigovernment

Созданная в качестве помощника врачей в женском образе, Грейс оснащена датчиками, включая тепловизионную камеру для определения температуры и пульса пациента, чтобы помочь врачам диагностировать болезнь и проводить лечение.

Грейс также может быть компаньоном для пациентов. Специализируясь на уходе за престарелыми, она говорит на трех языках — английском и двух диалектах китайского и может общаться с больными.

Такие роботы, как Грейс, предназначены для поддержки медицинских работников, а не для их замены, пишет bfm.ru.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), глобальные продажи медицинских роботов росли еще до пандемии, увеличившись на 28% в период с 2018 по 2019 год, и IFR прогнозирует, что сектор подорожает вдвое в следующие три года.

Между тем единственная за Уралом роботизированная система, которая помогает хирургам в установке эндопротезов, находится в клинической апробации в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края.

Благодаря роботу помощнику эндопротезы будут дольше держаться, так как на это влияет точность движений при операции.

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