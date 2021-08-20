Создан революционный робот-андроид для медиков

Созданная в качестве помощника врачей в женском образе, Грейс оснащена датчиками, включая тепловизионную камеру для определения температуры и пульса пациента, чтобы помочь врачам диагностировать болезнь и проводить лечение.
Грейс также может быть компаньоном для пациентов. Специализируясь на уходе за престарелыми, она говорит на трех языках — английском и двух диалектах китайского и может общаться с больными.
Такие роботы, как Грейс, предназначены для поддержки медицинских работников, а не для их замены, пишет bfm.ru.
По данным Международной федерации робототехники (IFR), глобальные продажи медицинских роботов росли еще до пандемии, увеличившись на 28% в период с 2018 по 2019 год, и IFR прогнозирует, что сектор подорожает вдвое в следующие три года.
Между тем единственная за Уралом роботизированная система, которая помогает хирургам в установке эндопротезов, находится в клинической апробации в федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края.
Благодаря роботу помощнику эндопротезы будут дольше держаться, так как на это влияет точность движений при операции.