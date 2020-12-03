Создатель «Ковчега» открыто поговорил с Путиным о достижениях государства и маленького человека

3 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с инвалидами и руководителями общественных организаций, в которых объединены люди с ограниченными возможностями здоровья. Стенограмма диалога в режиме онлайн размещена на сайте Кремля. Из ее содержания следует, что Роман Аранин, руководитель общественной организации «Ковчег» и компании «Обсервер», поговорил с президентом весьма откровенно.

О чем сказал Путин

Сначала Путин рассказал участникам видеоконференции о том, как много сделано за последнее время государством для поддержки людей с ограниченными возможностями.

Он подчеркнул, что создание комфортной и безбарьерной среды является сегодня одним из приоритетов в деятельности чиновников всех уровней.

Владимир Путин, президент РФ:

Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и не нужно напоминать.

Путин подчеркнул, что Фондом президентских грантов с 2017 года проведено несколько конкурсов, в результате поддержку получили более 4700 проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, на общую сумму более 9 млрд рублей.

Инвалид. unsplash.com

Среди них все больше проектов, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью, раскрытием их творческого потенциала, развитием инклюзии в образовании.

Что услышал в ответ президент

С ответным словом первым выступил Роман Аранин, бывший военный летчик-штурмовик. Он ушел со службы, но продолжил летать на дельтапланах. В 2014 году в результате падения дельтаплана с высоты 30 метров Роман получил тяжелые травмы и оказался полностью парализованным. Об этом он сам рассказал Путину.

Предприниматель Роман Аранин на открытии своего предприятия «Обсервер» по производству умных инвалидных колясок. Страница Романа Аранина ВКонтакте

Но Аранин не сдался, а начал заниматься в Калининграде производством умных инвалидных колясок — с автоматическим переносом центра тяжести. Раньше такие коляски Россия закупала в Европе или Китае. В «Обсервере» решили вытеснить импортные коляски с рынка. Сделали сначала одну, затем несколько штук, и — дело сдвинулось. Теперь уже «Обсервер» имеет заказы от 17 европейских компаний на поставку колясок.

По словам Аранина, на новом этапе развития он готов к открытию фабрики с объемом производства 2,5 тыс. умных колясок с электроприводом в год. Но при условии, что при проведении государственных тендеров на поставку этой продукции, будут побеждать не китайцы (или их посредники), а отечественные производители.

Он попросил Путина поддержать проект, а также добавил в разговоре с президентом еще кое-что.

Роман Аранин,

предприниматель:

Владимир Владимирович, люди в нашей стране реально устали от негатива. Они хотят какого-то позитива. И не только побед государства, но и побед государства во взаимодействии с маленьким человеком. Вот у нас тот самый пример, когда благодаря четкому взаимодействию федерального правительства, областных властей, НКО, общественных организаций и социального предпринимателя получился вот такой красивый импортозамещающий проект.

Путин пообещал помочь бывшему летчику и сразу дал поручение министру Минпромторга Денису Мантурову изучить предложение предпринимателя.