Спал под березой, съел «бомж-пакет» и кричал на вертолет. Подробности лесной жизни министра из Омской области

Telegram-канал Baza опубликовал подробности злоключений министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который потерялся в лесу и блуждал трое суток в поисках цивилизации.

Напомним, Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово, и лишь 10 мая его обнаружили — он сам вышел к людям.

Министр в составе группы ехал замыкающим, не справился с управлением и «сбил дерево» — наехал на березу. Пока пытался выбраться, остальные уехали далеко.

«Отошел от квадроцикла, сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Телефона с собой не было — оставил на базе отдыха, так как связи в болотах все равно нет. Пошел куда глаза глядят», — отмечает канал.

Вскоре глава минздрава набрел на сокрытый в дебрях вагончик, где нашел пачку «китайской лапши», которую обычные люди называют «бомж-пакетом». Перекусил, переночевал и следующим утром выдвинулся в неизвестность.

По дороге видел пролетающий вертолет — министр кричал и махал руками, но спасатели его не заметили из-за серой одежды. Чиновник слился с болотистой местностью.

Начальник здравоохранения в поисках цивилизации прошагал 45 километров — от того места, где оставил квадроцикл.

Коротал под деревом ночь с 9 на 10 мая, когда вся страна праздновала День Победы. Было холодно, примерно +5 градусов, и глава минздрава дожидался утра, прислонившись к березе.

Видел много свежих медвежьих следов. Можно сказать, что крупно повезло — каким-то чудом министра обошли стороной все опасные обитатели леса.

«В Омской области горят болота, а шел часто по горелой земле, потому медведи и не почуяли его следы», — отмечает Baza со ссылкой на экспертов.

Кстати, Мураховского могли найти гораздо раньше. В первый день — если бы не отошел от квадроцикла. Во второй день — если бы надел что-то яркое, что видно с вертолета. В третий день — если бы не умудрился пройти мимо заимки Поспелово.