Спал под березой, съел «бомж-пакет» и кричал на вертолет. Подробности лесной жизни министра из Омской области

Напомним, Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово, и лишь 10 мая его обнаружили — он сам вышел к людям.
Министр в составе группы ехал замыкающим, не справился с управлением и «сбил дерево» — наехал на березу. Пока пытался выбраться, остальные уехали далеко.
«Отошел от квадроцикла, сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Телефона с собой не было — оставил на базе отдыха, так как связи в болотах все равно нет. Пошел куда глаза глядят», — отмечает канал.
Вскоре глава минздрава набрел на сокрытый в дебрях вагончик, где нашел пачку «китайской лапши», которую обычные люди называют «бомж-пакетом». Перекусил, переночевал и следующим утром выдвинулся в неизвестность.
По дороге видел пролетающий вертолет — министр кричал и махал руками, но спасатели его не заметили из-за серой одежды. Чиновник слился с болотистой местностью.
Начальник здравоохранения в поисках цивилизации прошагал 45 километров — от того места, где оставил квадроцикл.
Коротал под деревом ночь с 9 на 10 мая, когда вся страна праздновала День Победы. Было холодно, примерно +5 градусов, и глава минздрава дожидался утра, прислонившись к березе.
Видел много свежих медвежьих следов. Можно сказать, что крупно повезло — каким-то чудом министра обошли стороной все опасные обитатели леса.
«В Омской области горят болота, а шел часто по горелой земле, потому медведи и не почуяли его следы», — отмечает Baza со ссылкой на экспертов.
Кстати, Мураховского могли найти гораздо раньше. В первый день — если бы не отошел от квадроцикла. Во второй день — если бы надел что-то яркое, что видно с вертолета. В третий день — если бы не умудрился пройти мимо заимки Поспелово.